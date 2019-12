No obstante, el joven guardameta tendrá una complicada competencia por al titularidad, debido a que Corona se ha afianzado como cancerbero del arco celeste, además de ser el capitán del equipo.

¿Resignado a ser suplente? No, todo jugador viene a competir , dijo. Sé la magnitud de portero que es Jesús Corona, eso me tiene motivado, es un gran reto en mi carrera, la competencia interna va ser muy linda y aprovecharé todo el aprendizaje , aseveró.

Jurado aceptó que no sólo se enfoca en el plantel celeste, al revelar sus expectativas por ser parte del tricolor juvenil que buscará un boleto para los Olímpicos de Tokio.

Me visualizo jugando un pre-olímpico, esa es la parte más importante, de ahí dependen muchas cosas, principalmente el trabajo. Pero hay que visualizarse siendo campeón, ver a México en los lugares más altos del mundo , apuntó.

Pese a la amarga experiencia que vivió con Veracruz, Jurado dejó claro que aprecia a Fidel Kuri, dueño del extinto club de los Tiburones, porque siempre me apoyó y fue el equipo con el que debuté . Lamentó la desaparición del club, así como la situación del plantel femenil, aunque aplaudió la respuesta de Jesús Martínez, dueño del Pachuca, para pagar los salarios pendientes de las jugadoras.