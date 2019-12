▲ Aunque ya no compiten en la misma Liga, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen su incansable lucha por ser el mejor jugador del mundo. Foto Afp y @FCBarcelona

De un tiempo para acá volví a mirar cómo se para la barrera, sobre todo en los tiros libres para ver si se mueve antes, si da un pasito al costado o no, cómo reacciona el arquero, la verdad que ahora sí lo estudio un poco más, pero es sólo trabajo lo que me permite mejorar mi forma de patear , detalló.

El atacante de 32 años recordó que su otrora compañero en el conjunto azulgrana Samuel Eto'o le decía: “‘El día que empieces a hacer goles vas a ver’. Porque tenía muchas ocasiones y por ahí no convertía. Hasta que un día me destapé, entró y empezaron a entrar todas”.

Asimismo, La Pulga confesó que en sus primeros años de futbolista le costaba hacer muchos goles , pues erraba o no tenía la suerte .

Cada vez salgo a la cancha menos mentalizado en el gol y más en el juego. Ser yo el goleador de esta Liga, con lo que significa, es especial. La verdad que creo que es uno de los récords más lindos que tengo , manifestó el seis veces Balón de Oro y premio The Best 2019 en una entrevista con motivo del 90 aniversario de la competición ibérica.

La Eurocopa de 2016 es el título más importante que gané en mi carrera. Aquella noche reí, lloré, sufrí... Y después me emborraché, claro. Lloré tanto que quedé deshidratado y con una copa de champán ya estaba borracho. No suelo beber, pero aquella noche era especial: la más importante , confesó el originario de Madeira en declaraciones a DAZN.

En relación a su estancia en el Calcio italiano, donde está viviendo su segunda temporada, el artillero de 34 años dijo estar muy contento. Me convertí en el único en ganar Serie A, Liga y Premier. Como digo siempre, un trofeo es un trofeo y yo adoro ganarlos. Mi madre aquel día era muy feliz, siempre me sigue, también aquí en Turín , indicó.

“En España me metía mucha presión, me decía ‘mañana debes ganar y meter un gol’. Me presionaba, pero entiendo por qué lo hacía. Ahora se preocupa más por cómo estoy, por mis niños. Ha cambiado”, añadió Ronaldo, quien se define como un hombre de negocios , aunque el futbol siga siendo lo más importante .

Sobre su actual equipo comentó: “La Juve es el mejor club italiano, con una historia increíble, me gusta estar aquí. Quiero ganar muchos trofeos”.