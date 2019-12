Afp y Ap

Periódico La Jornada

Viernes 27 de diciembre de 2019, p. a10

Buenos Aires. El ex jugador Diego Maradona, de 59 años, fue recibido ayer en la Casa Rosada con algarabía por el presidente argentino Alberto Fernández, a quien le entregó un proyecto solidario para llevar el popular deporte a los barrios de bajos recursos.

El 10 histórico presentó un plan que busca recuperar los potreros , como se llama en Argentina a los espacios improvisados para jugar al futbol, y de donde surgieron decenas de deportistas que se transformaron en profesionales.

Después del encuentro, un Maradona con saco azul y camisa celeste se asomó al balcón de la casa de gobierno con los brazos en alto y saludó a centenares de transeúntes y turistas que esperaban expectantes al trascender su presencia en el lugar.

"¡No vuelven más!", gritó Maradona, en alusión al gobierno del ex presidente Mauricio Macri. De esa manera, el ex jugador se mostró fiel a su ideología política, así como a la amistad que declaró a los fallecidos ex mandatarios izquierdistas Fidel Castro (de Cuba) y Hugo Chávez (de Venezuela).

Neoliberalismo nunca más. Volvimos. (Mauricio) Macri te vas a tener que ir a vivir a Tailandia. No vuelven más , agregó el Pelusa.

En ese mismo balcón, el entonces capitán de la selección argentina de futbol había sido aclamado junto al equipo cuando alzó la copa que venía de conquistar en la cita mundialista de México 1986.

Al encontrarse, Fernández y Maradona se fundieron en un fuerte abrazo, según las imágenes que el propio mandatario subió a su cuenta de Instagram.

Una foto difundida por la presidencia argentina registró el encuentro en el despacho de la Casa Rosada, donde se veía en el escritorio varias camisetas albicelestes listas para ser autografiadas y una pelota de futbol.