Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 27 de diciembre de 2019, p. 23

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) y sus sindicatos mantienen en opacidad los detalles del festejo por los 50 años del Metro que fue celebrado en septiembre pasado.

De acuerdo con diversas solicitudes de información, el STC reportó una erogación de 77 millones 642 mil 548.84 pesos como parte de la celebración de su 50 aniversario.

De este total, 12 millones 738 mil 463.50 pesos fueron solicitados por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, cuyo líder es Fernando Espino Arévalo. Del resto del dinero se desconoce su destino.

En su respuesta, dicho sindicato omitió detallar cómo y en qué gastó los 12.7 millones de pesos, y sólo hizo referencia a las Condiciones Generales de Trabajo que establecen que el órgano descentralizado apoyará en la realización de un acto cívico donde se entreguen reconocimientos, convivios de cofraternidad, actividades deportivas y culturales y una asignación de un bono de 2 mil pesos a cada trabajador. Pese a que se solicitó una lista y detalles de la realización de cada celebración y/o festejo, los datos no fueron entregados.

Por su parte, el Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del STC Metro no ha respondido a la solicitud de información que fue interpuesta el 25 de noviembre pasado, aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ordena que las respuestas a solicitudes de información no podrán exceder más de nueve días a partir de la fecha de su presentación. En tanto, la Asociación Sindical de Trabajadores del Metro no cuenta con los datos en su página web.