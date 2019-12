S

i la encuesta navideña del Times la realizáramos en Cuba, el personaje del año sería Mauricio Claver-Carone. Desde hace casi un siglo, la revista ha dedicado sus portadas más célebres a héroes o a villanos –el papa Francisco y Adolfo Hitler; Albert Einstein y Osama Bin Laden–, y este señor, de madre cubana y padre español nacido en la Florida, ha ganado en 2019, con sobrada ventaja, la corona de malvado en el nido de escorpiones que es la Casa Blanca de Trump.

En agosto de 2018 asumió el cargo de asesor de Seguridad Nacional para América Latina, y en septiembre pararon en seco todos los intercambios y negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, un hecho inédito en 60 años de tensa vecindad, en los que no faltaron canales de diálogo ni en los momentos más gélidos de la guerra fría. Los historiadores Peter Kornbluh y William LeoGrande, en su monumental Diplomacia encubierta con Cuba, han demostrado que las conversaciones entre los dos países se mantuvieron incluso cuando el Pentágono fantaseaba con bombardear e invadir a la isla durante la administración de Kennedy.

La hostilidad siempre ha estado ahí, como el dinosaurio del cuento de Augusto Monterroso, pero con Mauricio Claver-Carone la obsesión cubana en el gobierno de Estados Unidos y la escalada de sanciones ha llegado a niveles de vértigo. No por gusto el senador Marco Rubio, otro odiador profesional de Cuba y su padrino político, declaró a The New York Times: una vez que Mauricio entró (a la Casa Blanca), la política entró en la hipervelocidad . Y tiene razón. Al menos una vez a la semana se dicta una nueva medida que no sólo deja sin efecto lo poco que avanzó Barack Obama en la normalización de las relaciones, sino lo mínimo que había quedado en pie con George W. Bush, el presidente que limitó a los emigrados cubanos a sólo un viaje familiar a Cuba cada tres años y prohibió las visitas a los primos y a los tíos bajo el alegato de que esos no son familia .

El goteo de sanciones se alimenta de un odio enquistado durante 60 años en la estructura de poder estadunidense; un odio extremo, irracional, absoluto, pero que se extingue con aquellos que tuvieron propiedades en la isla y se recicla en una generación de advenedizos, que se ha beneficiado económicamente de la industria anticubana. Claver-Carone es el típico producto de esta circunstancia. Fue cofundador y director del Comité de Acción Política para la Democracia de Cuba, de Estados Unidos (USCD PAC), uno de los grupos a favor del bloqueo más activos en Washington, cuyo objetivo es recaudar dinero para apoyar a los congresistas cubanoamericanos, y que, según los registros de la Comisión Federal Electoral, gastó alrededor de 680 mil dólares en las elecciones que llevaron a Trump a la presidencia.