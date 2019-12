E

n realidad, nadie –más allá de Jeremy Corbyn mismo– se llamó a sorprendido por la contundente victoria electoral de Boris Johnson. Tanto la pérdida en el número de curules laboristas en los Comunes como la ganancia en el de las conservadoras no habían llegado en varios decenios a magnitudes como las de la reciente elección. Aunque con menor margen, tal era el resultado esperado por las encuestas y por los corredores de apuestas, por lo general más certeros. Mucho mayor que el previsto, en cambio, fue el rechazo a los laboristas en distritos obreros del norte de Inglaterra, su base de apoyo más solida y constante; partidarios de la salida de la Unión Europea, que, a diferencia de las ciudades del área, no se recuperan aún de las consecuencias del thatcherismo. Las crónicas dadas a la hipérbole hablaron del derrumbe de la Northern red wall. Al celebrarlo en Sedgefield, comunidad minera y distrito laborista desde 1935, alguna vez representado por Tony Blair, Johnson subrayó: los votantes han roto las tradiciones políticas de varias generaciones para sufragar por nosotros: responderemos a su confianza ( The Economist, 20/12/19).

Quizás estos resultados encierren mayores consecuencias para el futuro político del Reino Unido que la enfática afirmativa con la que el electorado respondió a la consigna de Johnson de ¡efectuar el Brexit ahora! Como a la caída laborista no correspondió el ascenso paralelo de otro partido nacional, pues también se debilitó el liberal-demócrata, quizá se ha perdido el talante básicamente bipartidista del arreglo político británico. Los ajustes derivados de la elección de 2019 tomarán lustros en manifestarse. Ya es claro, con todo, que el paisaje político del Reino Unido se alteró en forma radical.

Los ruidos que conducen a algunos a destacar los riesgos existentes para la unidad del reino se escuchan en Escocia y, en menor medida, en Irlanda. La enorme reafirmación de la identidad nacional escocesa, evidente en el notable desempeño del SNP (Partido Nacionalista Escocés), muestra a las claras el deseo de evitar que la voluntad inglesa arrolle a las preferencias y deseos nacionales. El camino para un nuevo referendo independentista dista de estar despejado y, desde luego, tampoco es claro que la secesión sea el resultado probable o incluso deseable. Lo que ahora parece indiscutible es que conservar la unidad pasa por un mayor respeto a las preferencias de los escoceses y una menor arrogancia en las conductas inglesas.