La investigación de los hechos no tomó en cuenta el patrón de violencia contra la mujer, no se protegió la escena del crimen ni la cadena de custodia, no se recogió evidencia y ésta fue contaminada, además de que los peritajes fueron imprecisos e incluso omisos, no fueron realizados con perspectiva de género y no se le imputaron cargos al esposo de la víctima , determinó la SCJN.

La verdad sobre el feminicidio se supo luego de que la madre de la víctima interpusiera varios amparos, y de que el máximo tribunal estableció que las investigaciones sobre muertes de mujeres deben realizarse con perspectiva de género. La investigación fue reabierta y el culpable fue detenido y procesado.