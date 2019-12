Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 26 de diciembre de 2019, p. 4

De cara a los comicios de 2021, cuando se renovarán 15 gubernaturas y dos terceras partes de las alcaldías del país, el PAN prepara una reforma estatutaria que ayude a evitar hechos de corrupción en los gobiernos emanados de sus filas. Se trata de establecer indicadores objetivos y medibles que deben cumplir las administraciones panistas y, en caso de que no lo hagan, el partido se deslindará de ellas.

Héctor Larios, secretario general del blanquiazul y presidente de la comisión responsable de elaborar el proyecto de reforma, explicó que uno de los elementos más novedosos de la propuesta de cambio es el de establecer criterios claros a los que deberán ajustarse sus gobernantes, entre los que se encuentran: cumplir con medidas de transparencia, realizar licitaciones públicas –en un porcentaje aún por determinar– de las compras de bienes y servicios, solventar las observaciones que reciban de la auditorías y tener programas de contacto con la ciudadanía.

En entrevista, el ex senador indicó que con esta medida el partido queda obligado a ver la actuación de sus gobiernos y a que los candidatos postulados se comprometan a cumplir un conjunto de estándares que garanticen administraciones públicas muchos más eficientes y modernas.

No somos MP

El PAN no puede decir si un gobierno es corrupto o no, porque no es Ministerio Público para investigar y verificar si ello es cierto o no, pero es obvio que una administración que no licita y designa contratos en su mayoría es muy probable que tenga problemas de corrupción, añadió el político sonorense.