▲ El martes pasado se realizó una misa en memoria de los ex gobernadores de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo Rafael Moreno Valle Rosas. Foto tomada de Twitter

n sentido opuesto a los malos augurios de la chayocracia, las reservas internacionales en dólares de México se acercan este fin de año a una marca histórica: 200 mil millones de dólares. En su reporte más reciente, el Banco de México informa que al día 20 de este mes, habían llegado a 180 mil 512 millones. La distancia que falta por recorrer para llegar a los 200 mil no está fuera de lo posible. Un dato poco conocido es que el banco central tiene invertida una parte de sus reservas en bonos de la Tesorería de Estados Unidos: 49 mil millones de dólares, al mes de octubre de este año. No es el único país que confía sus ahorros a los gringos. Los principales inversionistas son China y Japón, con más de un billón de dólares cada uno. (Inexplicable el pleito de Trump con el gobierno chino). Ustedes pensarán que el Banco de México gana con su inversión en Estados Unidos. Sí y no. Cobra una tasa de interés menor a 2 por ciento anual. En cambio, paga a los poseedores de bonos mexicanos una tasa que ronda el 7 por ciento. Los gringos nos llevan al baile. Sin embargo, da prestigio internacional a nuestro país figurar en la lista de naciones que le prestan dinero a Estados Unidos. Esta desbalanceada relación es un tema que debería revisarse en la Junta de Gobierno del Banco de México, que hoy en día encabeza el primer gobernador verdaderamente autónomo, Alejandro Díaz de León. Los anteriores –Mancera, Ortiz, Carstens–, primero fueron empleados de los presidentes de la República. Díaz de León no conocía a López Obrador.

Alza de precios

La actualización (lÉase aumento) del IEPS en la miscelánea fiscal 2020 probablemente hará que aumenten los precios de los cigarros y los refrescos. En el caso de las cocacolas y similares el impuesto subirá de un peso 17 centavos por litro a un peso 26 centavos. Agreguen los dos pesos que aumentará el sistema de transporte del estado de México –uno de los más inseguros del planeta– y a partir del próximo miércoles primero de enero estaremos viendo como se evapora gradualmente el reciente aumento de sueldo.

Ombudsman social

Asunto: tarjeta bloqueada

Estoy realmente desesperado. El Banco HSBC tiene bloqueada mi tarjeta de débito en donde el IMSS deposita mi pensión de jubilado cada mes. Tengo 82 años y desde hace semanas me traen de vuelta en vuelta a diferentes sucursales, donde con desgano me ofrecen que harán las gestiones del caso, pero hasta el día de hoy no puedo disponer del dinero que necesito principalmente para la compra de medicinas que necesito con urgencia.

Nahum Ignacio Romero R. /CDMX

R: Condusef es la vía a seguir, al mismo tiempo que el clamor de las redes sociales.

Twiteratti

Escribe: @LaComadree Angélica Rivera se tomó muy en serio eso del recalentado y pasó Navidad con su ex.

RT. Se refiere a su ex ex, el Güero Castro. Aparecen con sus tres hijas en una foto que Sofía subió a Instagram. Del último ex, Peña Nieto, ni sus luces.

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Foro: elforomexico.com/encuestas/

Correo: galvanochoa@gmail.com