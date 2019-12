Respeto a embajada de México en La Paz, exige

a Red en Defensa de la Humanidad, Capítulo México, hace un llamado enérgico al gobierno de facto de Bolivia a respetar la jurisprudencia internacional, las convenciones relativas al derecho al asilo y el respeto a los derechos humanos y a no violar la soberanía de nuestro país a partir de cualquier asedio o agresión contra nuestra sede diplomática en La Paz.

Exigimos, igualmente, otorgar los salvoconductos solicitados desde el 10 de noviembre para los nueve funcionarios del gobierno constitucional del presidente Evo Morales para que puedan viajar a México en correspondencia al asilo otorgado.

Llamamos a la comunidad internacional a elevar su voz de condena ante la ilegalidad que impera en Bolivia, a defender los derechos humanos de todos los presos y perseguidos políticos, a repudiar los múltiples asesinatos cometidos por los golpistas y a iniciar una campaña política para el restablecimiento del estado de derecho y el respeto a la Constitución en esta hermana nación sudamericana.

Nayar López

No todos son vigilados como en Polanco

Este año fui invitado a la cena de Nochebuena en un domicilio ubicado en Polanco. Llegué con mi esposa hacia las 19 horas; ya había poco tráfico vehicular en la zona, pero era evidente la cantidad de patrullas de policía que resguardaban a los vecinos.

Salí de ese domicilio poco después de la una de la mañana, y prácticamente no había vehículos particulares en circulación, pero los guardianes del orden se habían multiplicado. No hay duda de que los vecinos de Polanco pueden sentirse muy seguros.

Llegué a mi domicilio ubicado en la colonia Santa Úrsula Xitla, en Tlalpan, hacia la 1:30 horas, y como tantas veces llegué con la preocupación de encontrarme con un robo en mi vivienda: ya he sufrido la violación de mi casa y he sido robado arteramente, justamente en fechas como las navideñas. Pude comprobar una vez más, como siempre ha ocurrido, que no había ni una sola patrulla. Parece que en esta zona nadie necesita ser resguardado. ¡Qué duda cabe! En materia de seguridad hay unos más iguales que otros en la Ciudad de México: una cosa es Polanco y otra muy distinta la zona de mi domicilio. Una vez más, también me dije: muy seguramente a los vecinos de Iztapalapa debe irles aún peor que a los tlalpenses.

La Cuarta Transformación no ha llegado a la vida cotidiana de los citadinos. Privilegios para los de arriba; los demás, que se rasquen con sus uñas.

José Blanco

Demandan apoyo de Bartlett para LFC

Por este medio pido al licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), su inmediata solución a la infame e inconstitucional liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Como autoridad superior en la CFE, puede y debe reinstalar a los compañeros que resistieron el devastador golpe este organismo público descentralizado.

Es un deber moral de esta administración, ya que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dicho nada, y en virtud de que en la cooperativa Fénix sólo han entrado contadas personas allegadas al SME, el licenciado Bartlett es el indicado por su cercanía y afinidad progresista con nuestro sindicato. En el caso de los compañeros que, por su edad y después de 10 años de lucha no están en condiciones óptimas, jubilarlos en las mejores condiciones es la mejor opción. O acaso, licenciado Bartlett, ¿ya olvidó a sus compañeros de lucha?