Jueves 26 de diciembre de 2019, p. 17

Buenos Aires. El presidente boliviano en el exilio, Evo Morales, aseguró ayer a la agencia Reuters que planea estar de regreso en su país el próximo año, tras haber recibido asilo en México y refugio en Argentina, luego de su renuncia al cargo por una polémica elección.

En entrevista afirmó estar ayudando a su partido a prepararse para participar en próximos comicios.

Miembros de la coalición del Movimiento al Socialismo (MAS) se van a reunir en Buenos Aires el próximo domingo para comenzar a elegir a sus candidatos.

Al preguntarle si volvería a Bolivia para el próximo año, Morales respondió que no había dudas al respecto, pero que “por razones de seguridad no podría detallar todo el plan que tenemos para volver a Bolivia. El gobierno de facto no es de transición. Si lo fuera no empezaría a cambiar políticas económicas y programas sociales, sólo garantizaría la realización de elecciones”.

El ex presidente dijo estar seguro de que su coalición recuperará la presidencia. La victoria de Morales para un cuarto mandato en octubre fue anulada debido a supuestas irregularidades detectadas por auditores internacionales.

El escándalo provocó disturbios que causaron decenas de muertos y que lo obligaron a renunciar y abandonar Bolivia a mediados de noviembre para recibir asilo en México, en lo que él consideró un golpe de Estado.

Lamento mucho que ni la inteligencia de la policía boliviana ni la de las fuerzas armadas nos hayan advertido cómo se habían preparado para el golpe de Estado , explicó.

En otra entrevista con la agencia de noticias Afp, Morales atribuyó el golpe de Estado “a que somos una alternativa, una referencia, al habernos liberado de las imposiciones del gobierno de Estados Unidos. Además –agregó–, estoy convencidísimo de que es un golpe por el litio. Hemos empezado su industrialización y la oligarquía no concibe cómo un pequeño país de 10 millones de habitantes, en poco tiempo iba a definir el precio de este elemento. Se sabe que tenemos la reserva más grande del mundo”.