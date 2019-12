Carlos Hernández

La Jornada Veracruz

Periódico La Jornada

Jueves 26 de diciembre de 2019, p. 19

Xalapa, Ver., Roberto González Meza, director de la Fuerza Civil de Veracruz en el gobierno del ex priísta Javier Duarte de Ochoa, y 16 ex policías –todos acusados del delito de desaparición forzada de 15 personas en 2013– salieron de prisión y enfrentan el proceso en libertad. No obstante, a González Meza también se le sigue la causa penal por enriquecimiento ilícito.

En vísperas de Nochebuena, la tarde del martes tuvo lugar una audiencia presidida por la jueza de control Ludivina García Rosas, quien cambió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, para que González Meza, a cargo de la Fuerza Civil bajo el mando de Arturo Bermúdez Zurita, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y los 16 ex agentes salieran del penal de Pacho Viejo.

González Meza, conocido como Teniente Meza, fue aprehendido por policías ministeriales de la Fiscalía General de Veracruz bajo la causa penal número 22/3018, el 7 de febrero de 2018 en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde planeaba abrir un bar, y presentado ante la jueza de Control del penal de Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa.

En la misma causa penal fueron detenidos los ex policías Benigno Neftalí Rivera, Cirilo Hernández, José Óscar Rodríguez, Miguel Jiménez, Silvano Martínez, Nicanor Ixmatlahua, Óscar Paul Mendoza, Francisco Martínez, Crescenciano Domínguez, Daniel García y José López.

También fueron capturados Carlos Baxin Ortiz, Evaristo Sánchez Alarcón, Darío Arroyo Elizondo, Domingo Santiago Santiago y Francisco Méndez Flores.