El primer bailarín del English National Ballet, Isaac Hernández, anunció en mayo que este año realizaría por última vez la gala Despertares y expresó que en el país no existen condiciones idóneas para continuar con esa iniciativa que reúne en un solo escenario a figuras del mundo de la danza. Tuvo algunas reuniones con la titular de la Secretaría de Cultura federal, Alejandra Frausto, con el fin de dar continuidad a su gala.

Este 2019 el público mexicano tuvo la fortuna de ver en el escenario a grandes compañías, como la agrupación afrocolombiana Sankofa, Vilcanota (Francia), Dancers of Damelahamid y Dance Projects (Canadá), así como la de la coreógrafa de este último país Peggy Baker; además la primera bailarina Elisa Carrillo fue galardonada con el Premio Benois de la Danse.

Al respecto informó: ‘‘He comentado con la secretaria Alejandra Frausto que me interesaba no solamente que sobreviviera Despertares, sino que se estructuraran las plataformas adecuadas para que la cultura no sólo dependiera del apoyo gubernamental y se crearán leyes que nos permitieran incluir a la iniciativa privada”.

El deceso de Alicia Alonso cimbró el mundo de la danza

En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este año se presentaron importantes agrupaciones, entre las que destacó Sankofa (vocablo africano que significa ‘‘volver a la raíz’’). La compañía afrocolombiana presentó la obra La ciudad de los otros, en la que denunció la falta de oportunidades para personas que por generaciones son marcadas por la discriminación étnica y la inequidad social.

La coreógrafa Isabel Beteta estrenó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris la obra El juego, en la que articula temas como la ira, la vanidad, las buenas relaciones y el apego a lo físico. Con esa pieza, la creadora propone comprender la relación del yo individual con el exterior.

Como parte de la programación del Festival Internacional Cervantino se presentaron compañías de renombre internacional en la ciudad de Guanajuato, como la de la bailaora española Sara Baras, el Royal Winnipeg Ballet, la Dance Project de Peggy Baker y Dancers of Damelahamid de Canadá, que fue el país invitado del festival.

El mundo de la danza este año perdió a la última diva del ballet clásico, pues en octubre falleció la prima ballerina assoluta de Cuba, Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo, conocida como Alicia Alonso. Su virtuosismo fue único e irrepetible en el papel de la joven e inocente campesina Giselle, quien se enamora de Albrecht.