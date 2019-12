▲ Portada del libro Coco Chanel (izquierda), de la serie de la narradora Itziar Miranda (derecha), quien, en entrevista con La Jornada, explica: ‘‘Los niños y las niñas no crecen con la misma visión del mundo, pues mientras ellos están influenciados por grandes hombres de los que conocemos sus logros, ellas tienen muy pocas referencias y eso es preocupante’’. Foto Yazmín Ortega Cortés

La primera semilla de la violencia machista es carecer de referentes femeninos en la historia, la cultura, la ciencia o el arte, sostiene la escritora española Itziar Miranda Vicente (Zaragoza, 1978), autora de la colección de cuentos sobre mujeres que lanza en México la editorial Edelvives.

En entrevista con La Jornada, la autora considera que las mujeres ‘‘estamos doblemente silenciadas, somos invisibles y, además, este hecho nadie lo toma en cuenta.

‘‘Los niños y las niñas no crecen con la misma visión del mundo, pues mientras ellos están influenciados por grandes hombres de los que conocemos sus logros, las niñas tienen muy pocas referencias y eso es preocupante, no sólo por la visión que los niños se hacen de sí mismos, sino también por nosotras, pues nunca se ve a mujeres en papeles de autoridad y en cambio siempre estamos en lugares secundarios, con el mito de la belleza rondando”.

Itziar Miranda recuerda que en su faceta de actriz un periodista muy respetado en España le preguntó cómo había llegado tan lejos sin ser guapa, sino más bien todo lo contrario.

‘‘Me descojoné primero porque me llamaba fea en la cara. Claro, como soy muy optimista luego pensé que lo que me quería decir es que tengo talento, como si eso estuviera reñido con la belleza. Pero cuando llegué a casa pensé que ese hombre no le preguntaba a mis compañeros de profesión cómo llegaban tan lejos sin ser guapos, ¿y por qué a mi sí?

‘‘Así fue como me cuestioné: ¿qué va a ser de mis hijas si no tienen ejemplos para seguir?, ¿con qué o quién se van a inspirar?”

Itziar y su hermano Jorge, también escritor, lanzaron la Colección Miranda en la cual presentan las biografías de 11 ‘‘heroínas”, entre ellas Indira Gandhi, Emily Brontë, Billie Holiday, Marie Curie, Cleopatra, Coco Chanel, Frida Kahlo, Juana I de Castilla y Amelia Earhart. Las historias son narradas por una niña de 8 años, personaje curioso, pizpireto, sin pelos en la lengua.