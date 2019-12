Mientras hay 381 personas detectadas con problemas por el derrame, en el estado hay mil expedientes médicos más que no pudieron consultar, agregó el titular de la Secretaría de Salud (Ssa).

Al detallar las condiciones del hospital rural regional, afirmó: “No asisten los pacientes (al nosocomio). ‘¿Para qué?´, me lo dijeron los pocos que estaban ahí, porque si no hay médicos y no hay con qué hacer estudios mínimos, pues ellos prefieren ir a Hermosillo y no tienen de otra”.

Por ello, dijo, se necesaria una unidad de vigilancia real para medir, cuantificar y evaluar el efecto de la presencia de elementos como: hierro, cromo, zinc, cadmio, aluminio, plomo y manganeso, entre otros, que son altamente nocivos.

También se requiere atención psicológica para la población afectada. Para solucionarlo, presentó un primer diagnóstico de contratación de personal que requiere 7.1 millones de pesos de inversión.