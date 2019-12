L

a semana pasada el caracol zapatista Jacinto Canek, en el Cideci-Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue escenario de dos importantes eventos cuyos acuerdos marcarán la continuidad y fortalecimiento de las luchas indígenas en el país y fuera del mismo con la articulación prevista con otros movimientos de la región y el mundo. Su cierre coincidió con el aniversario 22 del crimen de Estado, donde 45 indígenas tzotziles fueron masacrados en Acteal el 22 de diciembre de 1997 y no se ha hecho justicia y tampoco hay garantías de no repetición. Los días 18 y 19 de diciembre de 2019 se realizó la cuarta Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, con la presencia de representantes de los pueblos afromexicano, binizaa’, chinanteco, chol, chontal, comca’ac, hñahñu, kumiai, mam, maya, mayo, mazahua, me’phaa, mixe, mixteco, nahua, náyeri, purépecha, quiché, rarámuri, teenek, tepehuano, tohono o’odham, tojolabal, totonaca, tzeltal, tzotzil, wixárika, yaqui, zoque, chixil, cañari y hablantes del castellano, provenientes de 24 estados de la República, así como otros invitados de Guatemala, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos.Dentro de su agenda ocupó un lugar destacado el análisis de la consulta indígena sobre el tren que llaman maya, asistieron el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil Campeche, Ka Kuxtal Much Meyaj AC, Pueblo Maya Peninsular, de Campeche.

Además de acordar acciones de resistencia en su pronunciamiento final señalaron que “el mal gobierno federal simula consultar a los pueblos, suplanta nuestra voluntad colectiva ignorando y ofendiendo nuestras formas de organización y toma de decisiones, como es el vulgar engaño a lo que llamó ‘consulta’, cuyo objetivo no es otro que imponer por la fuerza el mal llamado Tren Maya, que entrega los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico”. También denunciaron que fue amenazado de muerte su compañero Pedro Uc Be, de la Asamblea en Defensa del Territorio Maya Muuch Xiinbal.

Los argumentos de rechazo que han expresado, resultaron coincidentes con el boletín de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el que se argumentó que dicho ejercicio no cumplió con los estándares internacionales básicos, como el carácter previo, libre, informado y culturalmente pertinente. Por si fuera poco, ahora la Procuraduría Agraria informa que seguirá realizando otras consultas, con cada ejido de la ruta donde requieren tierras. La cuarta asamblea dio cuenta de los numerosos conflictos en todo el país cuyo patrón es el desmantelamiento de los tejidos comunitarios, al fomentar los conflictos internos que tiñen de violencia a las comunidades. Señalaron que el mal gobierno junto con sus grupos armados militares, policiales, paramilitares, guardias blancas y grupos de choque, extienden en nombre del dinero la destrucción sobre todo el territorio nacional. Tampoco estuvo ausente la problemática que se vive en torno a los apoyos monetarios que se están recibiendo de parte oficial.