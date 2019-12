▲ Entre las mujeres que no dejan a sus hijos en guarderías, 38.6 por ciento afirma que no necesita el servicio. En la imagen, trabajadora en Polanco. Foto Yazmín Ortega Cortés

Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 24 de diciembre de 2019, p. 11

En el país, se estima que 42.3 por ciento de los niños y las niñas menores de seis años de edad son hijos de una madre trabajadora; de éstos, 49.6 por ciento queda al cuidado de abuelas, padres y otras personas cercanas, según un análisis del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Agrega que 24.5 por ciento de los menores es cuidado por sus mamás en su centro laboral y sólo 9.6 por ciento es llevado a una institución como una estancia infantil pública o privada, en tanto que 15.1 por ciento va a la escuela, de acuerdo con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (Eness) 2017.

El instituto señala que las principales razones por las que las mamás de las niñas y los niños menores de seis años no utilizan las instituciones de cuidado son: porque consideran que no las necesitan (38.6 por ciento); no confían en los servicios que se brindan (16.4 por ciento); no tiene dinero para pagar (12 por ciento), y porque carecen de esa prestación social (11.7 por ciento).

Resalta que la responsabilidad del trabajo de cuidados se ha asignado tradicionalmente a las mujeres de las familias. Sin embargo, las horas dedicadas a estas actividades pueden ubicarse como una de las causas de la baja participación femenina en el mercado laboral, de la deserción escolar, así como a una mayor presencia en trabajos de media jornada, menores ingresos o a una inserción en el ámbito informal que conlleva el no contar con prestaciones sociales.