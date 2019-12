Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 24 de diciembre de 2019, p. 10

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que con el informe del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, el gobierno federal se burla y ofende a los deudos de Martha Érika Alonso, Rafael Moreno Valle y las otras tres personas que fallecieron el 24 de diciembre de 2018 al desplomarse el helicóptero en el que viajaban.

El dirigente explicó que su partido ve esta falta de resultados como un auténtico agravio por parte del gobierno federal, toda vez que se trata de la muerte de dos de sus integrantes más destacados.

Con este tipo de mensajes el gobierno morenista muestra su insensibilidad humana y desmiente el discurso supuestamente humanista del régimen .