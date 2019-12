César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 24 de diciembre de 2019, p. 9

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, señaló que está en la mejor disposición de colaborar con todos los países para hacer más eficiente el combate al crimen organizado trasnacional.

Al realizar un balance del año, dijo que su aspiración como funcionario sería no levantarse temprano y verse obligado a revisar los índices de homicidios. El día que la estadística de incidencia criminal no sea una preocupación, en ese momento estaremos cerca de poder decirle a la gente: empezamos a cumplirles; en este momento todavía no .

Afirmó que es muy difícil vender a la opinión pública que contener la incidencia de crecimiento es un mérito. Mientras la gente no vea la reducción en el número de homicidios, de delitos en general, es imposible, y no es nuestro interés pretender convencerla de que las cosas van mejor, pero este año la tendencia de crecimiento era muy alta y el año anterior fue mucho más alta .