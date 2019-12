Es una falta absoluta de compromiso, porque es la segunda y tercera vez que dicen que darán un informe y no pasa nada. Este martes hace un año de la tragedia y no hay un informe contundente. En uno de los sexenios que gobernó el PAN el país, dos secretarios de Gobernación fallecieron en accidentes aéreos y en menos de un mes estaba lista la indagatoria completa de lo que había pasado y la explicación fue absolutamente convincente.

Héctor Larios, secretario general del CEN del PAN, manifestó que es una falta de respeto “decir que se va a presentar un informe y no informar absolutamente nada. Es absurdo que puedan afirmar que ya están todos los elementos y que no puede ser una falla de motor, porque éstos estaban prendidos cuando cayó la aeronave, y que no puede ser atentado, porque lo descartaron desde el principio, lo cual es un absurdo.

Cortés indicó que el gobierno muestra cada día falta de compromiso con la verdad y genera sospechas sobre las causas de la tragedia, porque cada vez que salen los funcionarios del gobierno no aportan información sobre el suceso, pues desde el principio se descartó un atentado y hasta el momento sigue igual.

A un año de la tragedia, insistió, el gobierno ya no tiene pretextos ni motivo para no informar con peritajes científicos sobre las causas. La sociedad quiere saber qué pasó y si hay responsables de los hechos. Los panistas tenemos derecho a saber si fue realmente un accidente o un hecho provocado. Seguimos agraviados por la muerte de nuestros destacados compañeros .

El senador Damián Zepeda dijo que todo el manejo del tema ha sido lamentable. Que a un año sigamos en generalidades, que no se logre cerrar con claridad y decir qué pasó es lamentable y negativo. Estamos ante una tragedia que impactó no sólo a su familia, sino a dos personas públicas, una gobernadora en función y el coordinador de la principal oposición. No es positivo para la familia ni para el país .