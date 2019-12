Si dar nombres, mencionó que a un año del accidente ya da por hecho que habrá quienes se explayarán sobre el tema y acusarán que se oculta un atentado. Hay gente que ha explotado el accidente para llevar agua a sus molinos políticos .

Apenas el domingo Marko Cortés, presidente nacional del PAN –partido del que eran líderes los políticos poblanos–, insistió en que es de justicia elemental tener mayor información sobre el incidente.

El titular de la SCT indicó que en la dependencia se han abstenido del debate político y se han ceñido a dar sólo la información con la que cuentan.

“Lo dijimos desde un inicio, lo dijimos en el Senado, en las comparecencias en la Cámara de Diputados: nosotros no hemos manipulado ninguna fecha (…) Nada se oculta. No hay nada que sepamos que no se los hayamos dicho, ni hemos manipulado ninguna información. A pesar de que haya presiones no hemos dado ninguna información de la que no estemos seguros de lo que estamos diciendo.”

Recalcó que sólo hasta que concluya el análisis de la comisión investigadora –que integran especialistas de México, Canadá, Estados Unidos, Europa y al menos cinco empresas fabricantes– se podrá hacer una declaración final.