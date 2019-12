Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 24 de diciembre de 2019, p. 5

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) demandó que el combate a la corrupción se haga sin distingo de aliados o adversarios de la administración federal en turno.

En un posicionamiento tras la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el caso del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, el CPC subrayó la necesidad de que este tipo de procesos no estén apegados a voluntades personales, sino al estricto apego a las normas.

En su posicionamiento –que se emitió ayer, cinco días después de que la SFP presentó su resolución del caso–, el comité indicó que el combate a la corrupción debe basarse al menos en tres pilares: la legalidad, la imparcialidad y la credibilidad.

Por tanto, dicho combate no puede obviar ni trascender disposiciones del marco legal, debe exhibir evidencias de que no hay distingos para aliados o adversarios de la administración en turno y no debe dejar margen de sospecha respecto de las actuaciones de los encargados de tan delicada encomienda .