as guerras comerciales para proteger un sector de la economía son cosa de todos los días, más con políticos proteccionistas como Donald Trump. Por ello hay que cuidar hasta el último detalle de los acuerdos que se firman, para no dar pretexto alguno a sanciones por no cumplir con una cláusula determinada.

De la noche a la mañana México aceptó un agregado vinculado con el nuevo acuerdo comercial que se firmó con Canadá y Estados Unidos, en el que se echó la soga al cuello. Se trata de una cláusula sencilla en la que el gobierno mexicano permite la presencia de agregados laborales de otros países, con el objetivo de que vigilen que se cumpla la reforma laboral.

Lo que este apartado significa es que Estados Unidos y Canadá pueden intervenir en la política económica, en la política comercial y en la política laboral de México, lo que se traduce en la pérdida de soberanía en esos aspectos y en la manipulación de las condiciones laborales de las empresas en favor de los intereses extranjeros.