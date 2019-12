E

l propio presidente de la República había anunciado que ayer se daría a conocer un informe detallado sobre los sucesos del 24 de diciembre de un año atrás, cuando cayó a tierra el helicóptero que trasladaba a dos panistas relevantes: Rafael Moreno-Valle Rosas y su esposa, Martha Érika Alonso Hidalgo.

Sin embargo, el informante anunciado, Javier Jiménez Espriú, sólo dio a conocer que ya se recopiló toda la información y se hicieron las indagaciones del caso, pero que aún faltan algunas reuniones de especialistas y algunos análisis de resultados de laboratorios, por lo cual el dictamen final se conocerá durante el primer trimestre del año en puerta. Eso sí: que queda descartada la hipótesis de un atentado y habrá de verse si hubo responsabilidad de la empresa constructora de la aeronave o de quienes la conducían un año atrás.

Los panistas, con su dirigente nacional por delante, Marko Cortés, consideran que no fue un accidente lo sucedido en Puebla y exigen al gobierno federal que haya información clara y suficiente. Parte de la explicación sobre el estado de pasmo en que vive actualmente el Partido Acción Nacional podría pasar justamente por los hechos de aquel 24 de diciembre, pues Moreno-Valle era senador por Puebla y ex gobernador del estado, quien había instalado a su esposa, Martha Érika, como nueva mandataria, en un virtual cacicazgo morenovallista que se rompió con la caída del helicóptero, al igual que los cuidados lazos de entendimiento que Moreno-Valle había tejido con otras fuerzas políticas no obradoristas.

Con la muerte de la señora Alonso Hidalgo se abrió el camino a una nueva elección en la que triunfó oficialmente Morena, con Luis Miguel Barbosa como abanderado por segunda ocasión consecutiva y el reconocimiento oficial de una victoria que meses atrás le había sido arrebatada por ese morenovallismo que controlaba todos los hilos estatales de poder.