Condenan asedio a embajada de México

a Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (capítulo México) condena con severidad el asedio a la embajada de México en Bolivia, de un grupo de policías de élite de la dictadura impuesta por el golpe militar al gobierno legítimo de Bolivia del presidente Evo Morales.

La dictadura no sólo ha impuesto un gobierno de facto, asesinado a decenas de bolivianos y ejercido una feroz represión sobre el movimiento popular; ha dictado varias órdenes de aprehensión contra los miembros más destacados del gobierno legítimo y violando el derecho internacional impide la salida de refugiados políticos en nuestra embajada que han recibido el tradicional asilo de nuestro país. En particular, exigimos el respeto a la vida y el salvoconducto necesario para su salida de los siguientes funcionarios asilados en nuestra embajada: Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia en nuestra embajada, de Minería, César Navarro; de Culturas, Wilma Alanoca; de Justicia, Héctor Arce; de Defensa, Javier Zavaleta, así como de Nicolás Laguna, ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico, y de Hugo Moldiz, ex ministro de gobierno.

Repudio a la dictadura militar en Bolivia. Libertad a los cientos de presos políticos.

Castigo a los responsables de las masacres.

Josefina Morales, Arturo Guillén, Alejandro Álvarez, Rubén Matías, Alejandro López Bolaños, Patricia Pozos, Germán Sánchez Daza, Abelardo Mariña, Sergio Cámara, Monika Meireles, Daniela Castro-Alquicira y Rebeca Peralta Mariñelarena

Luchas indígenas y de afrodescendientes

Los pueblos indígenas y afrodescendientes del continente de occidente, en su larga trayectoria de luchas libertarias contra los colonizadores, hoy las descendencias sobrevivientes continúan luchando, siguiendo el ejemplo de sus antepasados en condiciones sumamente adversas. El racismo y la discriminación, en la etapa imperialista, recorre nuestra América; las culturas indígenas enfrentan no sólo a los imperios, sino también a mestizos y neo-crollos transculturalizados, de oligarquías y clases bur-guesas dominantes.

Pueblos indígenas de Ecuador, Bolivia, Colombia, Guatemala y Brasil, entre muchos más, son ignorados, desplazados, vejados y masacrados de la manera más perversa y cobarde en países que están luchando por liberarse de gobiernos neoliberales y del poder financiero internacional que pretenden dividirlos, doblegarlos y apoderarse de los recursos naturales, de los territorios y el agua, condenándolos a la emigración o, lo peor, a la desaparición.

Estos pueblos necesitan conformar amplias alianzas entre sí, indivisibles y capaces de afrontar al capitalismo salvaje que los despoja de sus territorios y los avasalla; deben organizar consignas políticas comunes y la continuidad de congresos internacionales en cada uno de sus países para afianzar la solidaridad más amplia en todos los sectores internos y externos; desde el río Bravo hasta la Patagonia deben darse estos encuentros para sobrevivir, luchar y vencer. Se puede vivir en la pluralidad cuando se reconozcan los derechos y el respeto a lo colectivo y diverso; no puede haber paz, dignidad y justicia si marginan e ignoran en la vida social a los pueblos originarios: indígenas y afrodescendientes.