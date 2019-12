Aldo Anfossi

Especial Para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 24 de diciembre de 2019, p. 21

Santiago. La derecha pinochetista, empeñada en ver fracasar la probable convención constituyente del próximo año con su rechazo explícito a que los pueblos indígenas tengan escaños garantizados, que la paridad de género prevalezca y que las candidaturas de independientes puedan constituirse en listas competitivas, sigue ahondando la división en la coalición Chile Vamos, que sostiene al gobierno de Sebastián Piñera.

El acto de promulgación este lunes en el Palacio de La Moneda y con Piñera presente, de la ley que convoca a un plebiscito de entrada el próximo 26 de abril –para que los chilenos decidan si quieren o no una nueva Constitución y cómo elaborarla–, fue el marco donde se reiteraron las potentes disputas.

Jacqueline van Rysselberghe, senadora y presidenta de la pinochetista Unión Demócrata Independientes (UDI), asistió a la ceremonia pero evitó saludar y hablar con sus pares Hernán Larraín (Evolución Política –Evópoli–) y Mario Desbordes (Renovación Nacional), lo mismo que con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, un gesto de desaire escenificado ex profeso y evidente para la concurrencia. Tanto así que otro senador derechista, Andrés Allamand, no evitó comentar que si uno le suma a un gobierno débil una coalición dividida, entonces el panorama de la centroderecha es malo .

Pero Van Rysselberghe, lejos de retroceder, puso más leña al fuego al término, declarando que si bien la UDI seguirá en Chile Vamos, lo que no queremos es tener que llevar un notario a cada reunión de nuestro sector para que después se cumpla la palabra empeñada . Y en declaraciones a una radio, tildó a su par Desbordes de machista y misógino , porque él ha señalado que la senadora apetece darse gustitos personales en política.

Y es que la UDI, el partido creado expresamente para impedir revocar la Constitución de 1980 del dictador Pinochet, no se resigna al proceso que avanza y tampoco perdona el apoyo de 12 parlamentarios de Evópoli y de RN a las normas de representatividad aprobadas en la Cámara de Diputados el jueves de la semana pasada, acusando que eso transgrede lo cedido en el Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución, suscrito por oficialismo y oposición el 15 de noviembre bajo la amenaza de asonada militar.

De inmediato, la UDI suspendió su relación con Chile Vamos y comunicó que evaluaría si permanecer o no, porque no estamos dispuestos a estar con socios que no son capaces de cumplir con la palabra empeñada .

Tampoco Desbordes, el presidente de RN y quien favorece el proceso constitucional, se guardó palabras: RN ha cumplido todos los acuerdos. La UDI ha generado una crisis completamente artificial que tiene más que ver con los problemas que va teniendo por su ala derecha y eso lo lamento. Espero que retorne la cordura, es el peor momento de tensionar .

Y es que la UDI se juega sus cartas con la esperanza de que en el Senado, esta semana, fracasen las iniciativas que garantizan representatividad; y si no fuera así, parlamentarios derechistas ya han advertido que están listos para concurrir al Tribunal Constitucional, con la esperanza de que ese reducto del autoritarismo que actúa como cámara de veto, colapse la iniciativa, escenario que sería catastrófico.