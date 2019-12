Rubicela Morelos Cruz y Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 24 de diciembre de 2019, p. 23

Empleados y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Sueum) no han recibido el pago del aguinaldo y no hay una fecha para hacerlo. Por ley, esa prestación debe entregarse antes del 20 de diciembre, pero la UAEM no cuenta con recursos para cumplirles a unos 6 mil trabajadores.

Para pagar además, prima vacacional y otras prestaciones, el rector Gustavo Urquiza Beltrán solicitó a las secretarías de Hacienda y de Educación Pública (SEP) 390 millones de pesos; pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Los trabajadores confiaban en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador depositara los recursos el lunes pasado y se pagara lo que se adeuda. Fuentes confirmaron que hasta ayer no habían depositado los recursos extraordinarios, pero esperan que la próxima semana se haga el depósito.

Mientras, si el Sueum continpua - con su negativa de firmar el acuerdo para reformar el régimen de jubilaciones y pensiones, la próxima quincena (30 de diciembre), los empleados se podrían quedar sin cobrar el salario de todo el mes, el aguinaldo y demás prestaciones.

En tanto, el Sindicato Único de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya signó dicho convenio y lo entregó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo que facilita el pago de dos quincenas y prestaciones, contrario a lo que ocurre en el Sueum.