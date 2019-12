Desde los Juegos Panamericanos pensaba correr maratón con la tirada de ir a los Juegos Olímpicos. Ahora vamos por la marca de 2:28 horas, me siento muy bien, no tengo lesiones y estoy feliz por eso , señala la campeona recordista centroamericana y tercer lugar continental en 5 y 10 mil metros.

Afirma haber tomado la decisión correcta y no sólo pensó nada más en ella, sino que se trajo a su hija de cuatro años. Como no puede tenerla en el Cnar se vio en la necesidad de rentar un departamento, meterla a un kínder y hacerse de los servicios de una persona para que la cuide mientras entrena.

La jalisciense considera que el maratón de Houston representa un reto, porque estarán las mejores de México, como Risper Biyaki, la experimentada Madaí Pérez y Brenda Flores, quienes tienen los mejores cronos en el medio maratón al ubicarse en el top cinco.

“La que lo gane o haga la marca será un aliciente. Yo lo único que pienso es en mi clasificación. Será mi primer maratón y ya está todo pagado con la inscripción, el alojamiento, comidas, el viaje, y estoy emocionada por eso.

“Estoy agradecida con todos los que me apoyan, porque si no tuviera beca (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento) ni los incentivos que nos dio el gobierno por lo de los Panamericanos (por todo un año), no me alcanzaría para los gastos que tengo y los recibo por lo que uno se ha ganado. Si se puede no me limito.