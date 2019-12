▲ Andy Ruiz (en la imagen) no supo manejar el éxito y no llegaba a las prácticas, indica Manny Robles. Foto tomada de @andy_destroyer13

Estaba deslumbrado con el éxito y no lo supo manejar , dice Robles; traté de hacerlo entender, que debía respetar a su familia y a los mexicanos que lo había celebrado como a un héroe, no podía desperdiciar eso con tanta indisciplina .

Yo hacía mi parte, llegaba al gimnasio o al lugar para correr por la mañana, pero él no llegaba , recuerda Manny; lo llamaba para preguntar por qué no llegaba y que necesitaba disciplina, con mayor razón cuando era campeón del mundo .

Este balance lo hace su entrenador Manny Robles, quien tuvo que lidiar con la indisciplina de un peleador que causó furor de manera repentina. Cuenta que a veces no acudía a sus citas de entrenamiento, no se presentaba al gimnasio o no llegaba al lugar donde correría como parte de la preparación.

El resultado fue tosco. Andy llegó a la revancha en Arabia Saudita en diciembre con sobrepeso; lucía lento y sin estrategia, nunca pudo someter al británico Joshua, quien con inteligencia logró recuperar sus cinturones perdidos en junio.

Yo no soy su papá y él no es un niño, sabía cuál era su compromiso y no lo cumplió , relata Manny; si no llegaba, pues yo me iba a cumplir mis otras responsabilidades, porque tengo otros boxeadores que dependen de mí en mi gimnasio .

No sólo estaba preocupado por el futuro del campeón de peso completo. También le inquietaba que si un boxeador luce mal en un combate, suele afectar la reputación de su entrenador y equipo completo.

Estaba eufórico con tanto dinero y fama, pero debe entender que eso no es lo más importante, menos para un boxeador , explica; hay cosas más importantes como dejar un legado y el respeto y la admiración del público, para eso se debe subir un peleador al ring .

En estos días están por empezar a negociar el regreso de Andy en 2020; Robles anticipa que será ante un rival importante y en una función grande para reivindicar al ex campeón.