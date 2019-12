Además, es uno de los líderes gremiales más cercanos al ex subsecretario de Capital Humano y Administración del anterior Gobierno de la Ciudad de la México, Miguel Ángel Vásquez Reyes, quien es investigado por desvío de recursos.

Integrante de la sección 33, Sistema de Desazolve, forma parte del Comité Ejecutivo General desde la gestión de Juan Ayala Rivero, aunque las fuentes consultadas negaron que sea una persona cercana al ex presidente del sindicato, toda vez que tuvieron diversos enfrentamientos.

La sección 1 fue la más beneficiada por el ex funcionario al otorgarle más de 10 mil plazas con el esquema de Nómina 8, contratos anuales, prestaciones como seguridad social y la promesa de darles la base laboral a cambio de apoyar las aspiraciones presidenciales del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Incluso, señalaron las fuentes, la esposa del líder de los trabajadores de limpia de la ciudad, Luz Hernández Flores, es la suplente de la diputada local Paula Andrea Castillo Mendieta, a su vez cónyuge de Vásquez Reyes.

En medio de todo esto continuaron los cuestionamientos por la ilegalidad del proceso. Por un lado, un grupo de trabajadores acusó que el actual subsecretario de Capital Humano y Desarrollo, Sergio López Montecino, impuso a los dos candidatos, por lo que anunciaron que pedirán al gobierno federal detener este atropello .