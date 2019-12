Un total de 10 mil 20 personas ingresaron este año al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social por conducir en estado de ebriedad y ser detenidos en alguno de los módulos del programa Conduce sin Alcohol, cifra 6 por ciento superior respecto del año pasado, aunque 60 por ciento no cumple con las horas de arresto fijadas, al interponer amparos o no ser localizados.

Su ubicación ya no está permitida que se comparta a través de las diferentes aplicaciones, como sucedía antes. Waze ya no lo hace y la Agencia Digital está supervisando no se suba además ya no se permite en redes sociales se comparta lo que tenga que ver con la palabra alcoholímetro , explicó.

Con ello, argumentó, se busca que “la gente forzosamente pase a los módulos y se le haga la prueba de alcoholemia y, de no pasarla, ingrese a El Torito, aunque de más de 10 mil, sólo 4 mil han cumplido con su arresto”, porque otros se ampararon y otros prescribieron.

La autoridad tiene seis meses para localizar al infractor, pero mucha gente lamentablemente no da su nombre real y cuesta mucho trabajo ubicarlo, así que prescribe, y es gente que incluso en un fin de semana caen los tres días del operativo dando nombres diferentes y eso aumenta la cifra , reconoció.

Acompañado por la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de Sistema Penitenciario, Hazael Ruiz Ortega, comentó que este fin de semana se detuvo a 87 personas, algunas de las cuales ya salieron y otras lo harán en las siguientes horas.

De las 10 mil 20 personas remitidas al Torito , 8 mil 989 eran hombres y mil 31 mujeres, siendo agosto el mes con más ingresos: 985, seguido de noviembre con 964, septiembre con 932, junio con 918, marzo con 871, octubre con 838, julio con 834 y mayo con 832.

En febrero fueron 799, en diciembre 793, en enero 663 y en abril 591, que fue el mes con menos ingresos, precisó.