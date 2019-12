Jessica Xantomila y Yolanda Chio Peña

Reportera y corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 23 de diciembre de 2019, p. 29

Entre la Iglesia católica, las víctimas y ex integrantes de los Legionarios de Cristo hay molestia por el informe difundido por la congregación religiosa en el que reconoció que de 1941 a la fecha, 175 menores de edad fueron abusados sexualmente por 33 sacerdotes. Llega tarde y está incompleto , afirmó el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López.

Es un hecho que no solamente afecta al grupo religioso y a las víctimas sobre todo, sino también a la Iglesia porque quedó como un modelo nefasto de encubrimiento , manifestó en Monterrey, Nuevo León, donde es arzobispo. Es inexplicable que esta historia delictiva no se haya dado a conocer en más de 70 años , añadió.

Radiografía de ocho décadas para erradicar el abuso, el informe difundido el pasado sábado y que tomó seis meses realizarlo expone que 111 de los menores fueron víctimas directas (60) e indirectas del fundador de la legión, Marcial Maciel.

Cabrera López insistió en que las personas afectadas no están contentas por esta historia que es de silencio delictivo muy grave y en el que además no se menciona a los que encubrieron los abusos, como son las autoridades del Vaticano, los gobernantes, los mismos miembros de la legión que no informaron o que no les permitieron informar .

Este contexto, expuso, se indica que hubo un ocultamiento criminal muy grande a lo largo de tanto tiempo . Por eso, mencionó que de acuerdo con ex legionarios este informe llega tarde, llega incompleto y bajo sospecha de que no es total lo que ahí se dice .