uchos problemas enfrentó la ciudad de Madrid para albergar a miles de visitantes con motivo de la cita climática que no pudo celebrar Chile por la rebelión de la ciudadanía contra un gobierno anclado en la era del dictador Augusto Pinochet. Molestias las hubo, en especial por el tránsito vehicular. Protestas de todo tipo, con un clamor unánime: menos discursos y promesas de los gobernantes y políticos. Y al final, un sonado fracaso.

Desde su inicio, la Cumbre 25 sobre el clima tuvo signos negativos, comenzando por el mal trabajo realizado por Carolina Schmidt, ministra chilena del Ambiente, quien presidió la reunión. Con razón Bjorn Stevens, director del prestigioso Instituto Max Planck, advirtió no esperar mucho de la cumbre, pues durante las reuniones anteriores no se hizo nada en concreto y la temperatura global seguía al alza; agregó que los políticos debían hablar menos y hacer más; y lamentó la descoordinación de esfuerzos y recursos entre las instituciones que estudian los asuntos climáticos.

Ese diagnóstico del reconocido investigador se hizo realidad en Madrid. En cambio, fueron muy positivos los pronunciamientos en pro de medidas que eviten el calentamiento global que presentaron científicos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los pueblos indígenas. Estos últimos, los más afectados por el uso irracional de los recursos naturales y el despojo que sufren de su patrimonio.

No estuvieron Trump ni Bolsonaro, que siguen con su discurso de que el planeta no está enfermo por los gases de efecto invernadero. Tampoco los gobernantes de los países más contaminadores: Rusia, China, India, Canadá, Japón. En cambio fue significativa la presencia de la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, acompañada de varios congresistas. La experimentada política señaló que no todos piensan ni sigue los dictados de quien vive en la Casa Blanca. Empresarios, ciudadanos y gobernadores de varias entidades de Estados Unidos no acatan la agenda anticlima de Trump, dijo. Y el mejor ejemplo es California, con leyes cada vez más estrictas sobre el uso de hidrocarburos. Pelosi aseguró que si los demócratas obtienen la victoria en la próxima elección presidencial, lo primero que hará el nuevo gobernante será retornar con más brío al Acuerdo de París.