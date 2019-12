L

os años suelen definirse y recordarse con una sola palabra: 1910, 1938, 1968, 1982, 1994, 2000, por mencionar sólo algunos. Crisis, transiciones y cambios imprimen su sello en el año que se cierra y pienso que 2019 no sólo no será la excepción, sino que será apasionante y desafiante a la vez. México estaba acostumbrado a un modelo de hacer política y ese modelo se agotó. La definición del nuevo modelo está en ciernes, pero lo que queda claro y resulta indiscutible es que el molde de la política es otro. La coyuntura nacional no es ajena a lo que está pasando en el mundo: en un movimiento pendular de la historia económica, el liberalismo inglés (thatcheriano) que marcó el inicio de los años 80 y fue complementario a la globalidad, a la apertura de mercados y a la caída definitiva del comunismo, ha alcanzado el punto más distante a su origen; la inercia que lo impulsó por cuatro décadas se acabó y casi por efecto gravitatorio el péndulo regresa con más fuerza al lado contrario.

Esa debe ser una de las grandes interrogantes de nuestro tiempo: ¿qué es lo opuesto en este ejercicio pendular al neoliberalismo, para sintetizarlo en un término común?, ¿hacia dónde vuelve el péndulo?, ¿las condiciones del siglo XXI son las mismas que hace 100 años permitieron la implementación de la idea comunista y socialista en una buena parte del mundo?, ¿qué sustituye al agotado modelo neoliberal, que triunfó políticamente hace 30 años sobre el también agotado modelo comunista-soviético?