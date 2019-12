César Arellano García

El gobierno de México aceptó la renuncia del embajador en Argentina, Ricardo Valero Recio Becerra, por motivos de salud y dijo que continuará su tratamiento con el apoyo de familia. Asimismo, el canciller Marcelo Ebrard señaló en su cuenta de Twitter que el diplomático es una gran persona, sujeto a tratamiento neurológico y le deseó pronta recuperación.

A principios de diciembre se difundió un video en redes sociales en el que se veía a Ricardo Valero, ex embajador mexicano, ingresando a la librería El Ateneo de Buenos Aires. En las imágenes se observaba escondiendo un libro en un periódico. Días después el diplomático dejó la embajada mexicana en Argentina para acudir al llamado que el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, le hizo para revisar el supuesto robo que cometió.

Ayer domingo trascendió en medios argentinos que había otra denuncia contra Recio Becerra, ya que supuestamente intentó otro robo, al tratar de llevarse una playera sin pagar de una tienda duty free del aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando regresaba a México. Según los medios locales será este lunes cuando autoridades argentinas soliciten las cámaras de seguridad para confirmar el suceso.

No es la primera vez que el diplomático se ve envuelto en polémica. En marzo de este año Bernardo Sepúlveda, ex secretario de Relaciones Exteriores le envió una carta al canciller Marcelo Ebrard, en la cual se inconformó por la descripción que se hizo de Valero Recio Becerra al designarlo embajador, y aclarar que no participó como diplomático en el Grupo Contadora, integrado por Colombia, Panamá y Venezuela, y que incluso fue removido del puesto por realizar críticas al proceso de conciliación.