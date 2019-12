No se trata sólo de dar anti-conceptivos a los muchachos (hom-bres y mujeres). Con la despenalización del aborto acabaremos con una gran cadena de situaciones donde las mujeres son sometidas por hombres. Lo más importante es que cada quien mida fuerzas. Si una mujer no quiere continuar con un embarazo no planeado podrá interrumpirlo bajo condiciones de salud que no la pongan en riesgo. Los que se han aprovechado del sometimiento por embarazo no tendrán poder sobre ellas.

El otro gran problema es el desarrollo emocional de esos miles de niños que crecen sin figura paterna, quizá con abuelos, sin la debida protección ante tíos, pri-mos o vecinos que pueden violar-los. Crecen con un dolor terrible que después se convierte en repulsión hacia una sociedad que cuchichea: no tiene papá . A veces las madres terminan rentándolos como halcones para sacar 8 mil al mes en algún cártel; a veces no les alcanza ni para mandarlos a la escuela y los ocupan de peones en el campo. Habrá quien decida te-ner un bebé aún en estas condiciones, pero no se trata de que ante la despenalización todos los embarazos se interrumpan, sino que las mujeres puedan decidir. La maternidad será deseada o no será.