▲ El cantante y compositor Chico Buarque y el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva celebraron ayer la victoria de su equipo de futbol en el partido contra Amigos del MST (Movimiento de los Sin Tierra, grupo que lucha por una repartición agraria justa y que está en la mira del presidente neofascista Jair Bolsonaro). El encuentro fue ganado por el equipo del ex dirigente del Partido de los Trabajadores y se jugó en un municipio paulista. Foto Twitter de Lula

Antes del pitido inicial, Chico Buarque, activo defensor del ex gobernante, bromeó pidiendo a la zaga del MST dejar a Lula libre , en alusión al grito de batalla en defensa del ex presidente.

El ex mandatario, quien enfrenta otros seis procesos ante la justicia y se declara inocente en todos, fue liberado tras una decisión de la Corte Suprema que impide la ejecución de sentencias antes del agotamiento de todos los recursos judiciales.

Guararema. El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el cantante Chico Buarque disputaron ayer un partido de futbol en Sao Paulo, en un descanso de la apretada agenda del excarcelado líder izquierdista.

El líder de izquierda marcó el primer tanto de su equipo con un tiro penal, igualando el marcador 1-1 en los primeros 10 minutos de juego.

Dejó el campo en el minuto 16 y vio el resto del partido desde la banca, protegiéndose del sol con un sombrero beige. Su equipo ganó 2-1, con gol de Chico Buarque.

El ex alcalde de Sao Paulo y ex candidato presidencial Fernando Haddad, y el ex canciller Celso Amorim formaban parte de la oncena del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) que gobernó Brasil entre 2003 y 2016.

Joao Pedro Stédile, dirigente nacional del MST, encabezó el equipo rival, que incluyó a mujeres en su alineación.

“Vine para rendir homenaje a Chico y a Lula, ahora en libertad", declaró Vania de Oliveira, de 39 años, sentada en una de las dos gradas instaladas alrededor del campo de grama natural de esta ciudad, ubicada a 80 kilómetros de la capital paulista.

Pancartas con el rostro del líder de izquierda y el eslogan Lula Libre dominaban el campo.

El ex mandatario dedicó los últimos minutos del encuentro a recorrer las gradas repartiendo abrazos, besos, autógrafos y fotos a sus seguidores.