Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 23 de diciembre de 2019, p. 8

Londres. Star Wars: el ascenso de Skywalker, la entrega reciente de la nueva trilogía ya está en manos de los espectadores, que tendrán que juzgar si la película –protagonizada por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Oscar Isaac– hace justicia a una franquicia que comenzó hace más de 40 años.

Al frente de este reto está JJ Abrams, que repite como director tras El despertar de la fuerza en 2015 y que advierte que “no escribe para fans.