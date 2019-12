na fácil descalificación proveniente del así llamado campo progresista en esta América Latina inquieta como nunca, dirigida a los críticos de los gobiernos supuestamente no capitalistas , es que, al ser antielectorales , oponen la utopía de los movimientos a la realpolitik de los partidos que se presentan como única posibilidad contra el neoliberalismo, muy publicitariamente promovido como el mal a vencer por gobiernos como los nuevos de México y Argentina, o los ya defenestrados o derrotados en Brasil, Uruguay, Ecuador y Bolivia. La divergencia en el análisis sería lo de menos si la descalificación no llegara acompañada por ominosas señales como los asesinatos del nahua Samir Flores en Morelos, el popoluca TíoBad en Veracruz o el mixteco Arnulfo Cerón en la Montaña de Guerrero, o las amenazas contra el maya Pedro Uc y los defensores de los derechos humanos del Frayba en el sureste. Se mencionan estos casos por involucrar indígenas, pues las resistencias de los pueblos originarios son, junto con la sorprendente insurgencia femenina (aún más desconcertante e indigerible que la indígena, y que está impactando las sociedades urbanas del continente), resultan eficaces para cuestionar a los estados nacionales de cualquier signo. Entre otras cualidades, comparten el secreto de la organización autónoma contagiosa.

A la luz de la reciente e irregular consulta para empujar un megaproyecto de despojo urbanizador, extractivista y de despojo disfrazado de panacea para la prosperidad de los pobres peninsulares, el CNI denuncia polarización y enfrentamiento entre los pueblos a cargo del actual Estado retro indigenista, pues dividir sigue siendo la divisa: Para avanzar en su guerra, el mal gobierno apuesta por el desmantelamiento de los tejidos comunitarios al fomentar los conflictos internos que tiñen de violencia a las comunidades, entre quienes defienden la vida y quienes decidieron ponerle precio, aun a costa de vender las futuras generaciones .

Señalan la violencia sanguinaria y terrorista en contra de los pueblos que defienden la tierra . Su luto y rabia es por el despojo de todas las formas de vida , y nombran a los caídos en el último año. Aparte de los ya mencionados añaden a Julián Cortés Flores, mephaa de Guerrero; Ignacio Pérez Girón, tzotzil de Chiapas; así como a los nahuas José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, e Isaías Xanteco Ahuejote, de Guerrero; Juan Monroy y José Luis Rosales, de Jalisco, y Feliciano Corona Cirino, de Michoacán.

Todos, asesinados por oponerse a la guerra con la que el mal gobierno pretende hacerse de nuestras tierras, montes y aguas, para consolidar el despojo que amenaza nuestra existencia , mediante consultas mentirosas que suplantan nuestra voluntad colectiva ignorando y ofendiendo nuestras formas de organización y toma de decisiones . Los megaproyectos de muerte reconfiguran el país para ponerlo a merced del capital multinacional y el poderío terrorista de Estados Unidos.