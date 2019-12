Aseguró que en muchos países la transformación está ocurriendo, no es ciencia ficción y destacó que México puede estar entre ellos, porque tenemos ventajas en materia de energías renovables, las que son más baratas y tecnológicamente posibles, tenemos todo para hacerlo, sólo falta la voluntad política para que suceda .

La maestra en economía ambiental por la Universidad de Concepción, Chile, y ex colaboradora del Instituto Nacional de Ecología, expuso que ante el cambio climático sí estamos en una batalla contra el tiempo , pero las agrupaciones no se rinden, pese a que la transformación que se requiere es brutal; necesitamos un cambio sistémico de la forma en que producimos y consumimos .

Estamos decepcionados de lo ocurrido en la COP25, pues era una cumbre climática de la cual se esperaban muchos convenios, por haberse realizado antes de que en 2020 comience a regir el Acuerdo de París. No obstante, por ser un momento crítico, de ninguna manera vamos a tirar la toalla , aseguró a La Jornada Ninel Escobar Montecinos, coordinadora de Cambio Climático y Energía en el Fondo Mundial para la Naturaleza sección México.

Tanto organizaciones civiles como negociadores que participaron en la COP25 afirmaron que se estuvo muy lejos en los resultados de cumplir las expectativas, porque el Acuerdo de París surgió en 2015 como un acuerdo que prometía mucho, y la COP25 fue en un año crucial, justo antes de que el acuerdo entre oficialmente en vigor, y eso implicaba tener listas muchas reglas sobre cómo iban a comprometerse los países a actuar .

Apuntó: Gran parte de lo que se tenía agendado no se acordó, muchas decisiones se pospusieron y no se lograron los acuerdos necesarios, no se definieron ni los instrumentos ni se aseguró que los países pongan metas ambiciosas y se avanzó muy poco en otros aspectos complementarios del Acuerdo de París como la compensación por pérdidas y daños a países más vulnerables, el financiamiento, la participación social y la agenda de derechos humanos .

Fueron los países económicamente más relevantes, y que también son los responsables de mayores emisiones, los que frenaron los acuerdos. Mencionó a China, India, Australia y Arabia Saudita , y diferenció a la Unión Europea, que tiene una postura más proactiva y propositiva en torno al Acuerdo de París .