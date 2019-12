J

une Nash, una de las antropólogas marxistas más destacadas de la clase trabajadora, falleció el fin de semana pasado. June fue también una de las pioneras en antropología feminista y realizó etnografías críticas sobre el colonialismo, el capitalismo, el extractivismo, el racismo y el sexismo, con las comunidades mayas en Guatemala, con mujeres alfareras y campesinos tzeltales, con las comunidades zapatistas, con mineros de estaño en Bolivia y con trabajadores en Estados Unidos.

En mis investigaciones sobre la historia de las mujeres en antropología, me di cuenta de que June Nash había sido prácticamente desconocida por las nuevas generaciones, sin dimensionar los grandes aportes que hizo. Por eso, me interesé en recuperar su vida y obra y por ello la busqué. Así, el 5 de abril de 2019 llegué a Leeds, Massachusetts, donde se encontraba la casa en que June pasó sus últimos días. Nuestros encuentros, conversaciones y entrevistas ocurrieron en varios días de abril y mayo de este año. Lo que comparto aquí fue lo que aprendí de esas reuniones con una de las grandes figuras de la antropología, cuyo trabajo se desarrolló en gran medida en Chiapas, mi lugar de origen.

June Caprice Bousley nació en 1927, en Salem, Massachusetts, un pueblo de pescadores de la costa este de Estados Unidos. Según me contó, sus abuelos fueron migrantes pobres a quienes reclutaron para trabajar en fábricas, que después cerraron en la crisis del 29, durante la Gran Depresión. En nuestros encuentros, recordó a Josephine, su incansable madre; a Joseph, su padre carpintero; a sus dos hermanas, quienes frecuentemente cuidaban de ella, y al huerto de tres hectáreas, del que se ocupaba toda la familia. Así me relató: tuve una familia maravillosa, pero tuvieron un tiempo muy duro. No me di cuenta, hasta después, de lo difícil que fue . Rememoró Ipswich, el pueblo en el que vivió su infancia, las fábricas y el medio de clase trabajadora donde pasó sus primeros años de vida. Cuando le pregunté cómo había formado su conciencia política, June me contó que el hecho de que sus padres no fueran descendientes de intelectuales les hizo tener fe en la educación y así llegó a la universidad y a la antropología.