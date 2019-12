L

os signos se obstinan en llevarnos a escenarios ominosos, irrumpa o no la recesión por todos tan temida. La declaración del secretario general de la ONU, António Guterres, en la frustrada reunión de Madrid de la COP25, de que las señales y amenazas del cambio climático ya no están en el horizonte sino a nuestra vista, resume la galaxia de calamidades con las que la comunidad internacional organizada no ha podido lidiar. Ni, al parecer, quiere hacerlo.

Estas asechanzas se acumulan para formar unos escenarios oscuros para lo inmediato, para mañana y desde luego para el año que implacable se abre paso.

No habrá proyecciones o diseño de expectativas nacionales, por parte de los gobiernos o de las organizaciones sociales y políticas, que puedan desprenderse de estas visiones calamitosas que para no pocos portan escenarios punto menos que apocalípticos. Todo depende de todo: de aquí la necesidad de pensar globalmente la política, la economía, el medio ambiente, aunque se tenga que, al mismo tiempo, actuar local o regionalmente. Sin asumir esta obligada y dura sintonía no se podrán trazar estrategias de alcance nacional y lo que solíamos llamar el resto del mundo nos impondrá sin clemencia ni consideración su agenda cargada de exigencias, sesgos, improvisaciones y distorsiones configuradas desde el o los poderes de hecho y sin derecho.

Así lo tuvimos que experimentar en estos infaustos días de efímera celebración por la renovada firma del T-MEC. El principio de interdependencia intensa y en tiempo y real, se nos impuso nada menos que por lo que solía verse como el coto de caza por excelencia del poder corporativo, burocrático empresarial: el mundo laboral ahora de nuevo proletarizado por la nueva industrialización vinculada al comercio internacional y en especial al libre comercio. Con tratado o sin él.

Desde Washington se dejó sentir, sin mediaciones, el afán de republicanos y demócratas, paradójicamente encabezados por Trump, por dejar labrada su impronta en el nuevo tratado. Como lo ha hecho el presidente Trump y han buscado hacerlo los demócratas encabezados por Nancy Pelosi con sus adendas laborales de última hora.

Expresión del oportunismo y el pragmatismo característicos de la política estadunidense, sus reclamos y prevenciones no dejaron, sin embargo, de apuntar a varios de los hoyos negros que la estrategia de desarrollo y comercio internacional de México desde finales del siglo pasado soslayó y pretendió poner bajo la alfombra hasta el final de los días.