De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 22 de diciembre de 2019, p. 6

El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, pidió ayer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) el expediente sobre la indagatoria seguida contra Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que informe por qué no se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre el tema, como sí se hizo en los casos de Rosario Robles Berlanga y Emilio Lozoya Austin, ex funcionarios investigados por ­corrupción.

Luego de que Bartlett fue exonerado por la SFP de conflicto de interés y de ocultar su patrimonio, el senador consideró que no es suficiente que la Función Pública indagara la evolución patrimonial del funcionario a partir del 1º de diciembre de 2018, cuando es de todos conocido que ha sido servidor público prácticamente toda su carrera, por lo que la investigación debe ser exhaustiva también en el tiempo.

Después de presentar una solicitud de información a la dependencia citada sobre el asunto, dijo esperar que su requerimiento no se sume a las más de 10 mil solicitudes que no se han respondido, escudándose en la inexistencia de los datos, pues sería contradictorio que la SFP, un órgano que debería procurar las mejores prácticas gubernamentales, no transparente la investigación.