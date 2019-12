En el comedor había una mesa pequeña destinada a los niños. La compartíamos con Goyo. Lo llamábamos primo aunque no lo fuera, porque desde los dos años había vivido con nosotros: Isabel, su madre, lo dejó encargado con mi abuela mientras iba a la ciudad para hacerse unos análisis. Pasaron semanas sin que Isabel volviera. Entonces se convirtió en el personaje de una de aquellas historias prohibidas, según la cual se había ido para casarse con un comerciante de Lagos, y como él no aceptaba a Goyo a causa de su retraso mental, ella no dudó en abandonarlo. El relato terminaba siempre en lo mismo: Que una madre abandone a su hijo es cosa nunca vista, y menos si lo hace para irse de... Niños, sálganse. Esto no pueden...

De vuelta a la casa, pasábamos frente a la única juguetería: una tienda pequeña, más bien oscura, llena de tentaciones. Con permiso de Lidia, la propietaria, entrábamos para regalarle cacahuates y divertirnos con las monerías de Tití–la atracción del negocio–: un changuito negro, con ojos vivaces, ágil e inalcanzable.

Una tarde encontramos a Lidia hablando con un extraño. El hombre, al despedirse, le dijo: Sé que es mucho lo que te pido, pero comprende. Piénsalo. Regreso el viernes y me dices. Lidia sonrió y estuvo mirándolo alejarse. Sin pedírsela, nos dio una explicación: “Es mi hermano Rey David. Se fue muy jovencito para no sé qué parte de Estados Unidos. Ahora radica en San Luis. Quiere que me vaya a vivir con él porque está enfermo y necesita cuidados. Está bien; me iré porque es mi obligación ayudarlo. Lo malo es que allá no puedo tener a Tití. “Se volvió a mirar a Goyo y le dijo: Si lo quieres, te lo regalo.

A los pocos días Lidia partió. Su ausencia fue tema de otra historia prohibida. Todo el mundo dudaba de que se fuera a San Luis para atender a su hermano; en cambio, tenían por hecho que él era un... Niños. Sálganse. Ustedes no pueden oír...

Fue muy difícil obtener el permiso para alojar a Tití en la casa. Cuando al fin lo conseguimos procuramos instalarlo de la mejor manera y ceñirnos a las instrucciones de Lidia para sus cuidados. Los primeros días se mostró inapetente y pasivo. Mi abuela dijo que era natural. Aquí todo es extraño para él. Traten de animarlo. Nuestros esfuerzos fueron inútiles. La mañana en que amaneció muerto fue la misma en la que Lidia regresó al pueblo. Quería que le devolviéramos a Tití. Se lo entregamos en un cajita y, deshecha en lágrimas, presenció su entierro en el corral.

Luego surgió la historia de sus apariciones en la casa de Lidia. Unos aseguraban haberla visto, con Tití en brazos... Niños, sálganse. Esto no deben escucharlo ustedes.

La dulce compañía

La infancia jamás nos abandona. Nos trae recuerdos. Durante años tenemos la fortuna de poder compartirlos con personas cercanas: protagonistas o simples testigos de algún acontecimiento que al cabo de los años va cobrando y perdiendo detalles. Pero, inexorablemente, llega el momento en que esos compañeros de viaje van saliendo de la escena como histriones que, al terminar su actuación, desaparecen al fondo del proscenio. Entonces, ciertos objetos se convierten en nuestros interlocutores.