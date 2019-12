Reinvindicar la Navidad

E

l sello de la corta vida del maestro Jesús de Nazaret fue el amor, no como un acto de generosidad, sino como respuesta natural de su alta conciencia trascendente, expresada en el reconocimiento de nuestra esencia común con el prójimo. El mensaje revolucionario que ejerció en todos los actos de su vida fue la libertad de pensamiento frente al dogma, atreverse a mirar con ojos de niño llenos de asombro y amor a la vida. No fundó ninguna religión, era demasiado libre para esclavizar el pensamiento. Sus seguidores, que no entendieron su mensaje, mutilaron las alas de ese hermoso pájaro de la libertad y lo hicieron religión y dogma, y nuestra civilización consumista lo transformó en Santa Claus.

Este 25 de diciembre celebremos el nacimiento de la conciencia libre de dogmas, de eso se trata la Navidad ...¡Feliz Navidad!

Carlos Noriega Félix, el Almanauta

El léxico de los jóvenes de la 4T

Los mexicanos de mi generación, nacimos en el seno de la ideología de la Revolución Mexicana; tuvimos educación pública socialista, nos formó la Universidad Nacional, nos especializamos en las instituciones asistenciales o de la seguridad social y nuestra vida profesional se desarrolló dentro de esas mismas instituciones.

Nuestra convicción es la igualdad, aunque es un pronunciamiento que implica valores que perdieron las siguientes generaciones, especialmente las formadas durante los gobiernos conservadores o bajo el régimen neoliberal.

Para mi generación, este régimen de la 4T sólo significa retomar los principios con los que nacimos y con ironía escuchamos a los jóvenes funcionarios, que en su discurso traslucen subconscientemente un léxico y paradigmas francamente neoliberales. Pero, analizando su primer año de gobierno, les aplaudimos que con su jefe hayan cancelado la construcción del aeropuerto de Texcoco, destinado Los Pinos al pueblo, eliminado al Estado Mayor Presidencial, sacado a la venta el avión presidencial, reducido el sueldo a los funcionarios, suprimido la condonación de impuestos, recuperado al sector energético, trasformado al seguro popular y restructurado los servicios de salud de las áreas rurales.

Lo anterior, confirma que han asimilado la política de igualdad y que el léxico de sus discursos ya se irá depurando en la medida que vivan los programas sociales que ahora tienen la responsabilidad de ejecutar.

Rafael Cervantes López, Colegio Médico de México

Acerca de la Estrategia Nacional de Lectura

Don Quijote, Sherlock Holmes y Frankenstein son, sin duda, héroes que nacieron en un libro, como correctamente dice la campaña de #Leer Transforma de la Estrategia Nacional de Lectura, que se viene publicando en páginas completas en diarios del país.