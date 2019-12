Antonio Heras Y Irene Sánchez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 22 de diciembre de 2019, p. 22

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y su secretario de Educación, Catalino Zavala (ex parmista, priíista, perredista y ahora de Morena) se comprometieron el pasado 11 de diciembre a pagar nóminas extraordinarias a los trabajadores de la educación, que no han cobrado desde hace tres años; la deuda alcanza 80 millones de pesos. A la fecha no han cumplido.

Sonrientes, fijaron un plazo perentorio, entre el 17 y el 20 de diciembre, para pagar a los profesores interinos que cubrieron incapacidades médicas, cambio de actividad y prejubilaciones.

La deuda es con personal agremiado en la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Antorcha Magisterial.

Por la falta de pagos, las dirigencias magisteriales dijeron que el 23 de diciembre sostendrán reuniones con los secretarios Catalino Zavala de Educación y Adalberto González Higuera, de Hacienda, para exigir el pago de interinos. El líder del SETE, Héctor Miguel Lara Ochoa, confirmó el incumplimiento y la reunión con autoridades estatales.