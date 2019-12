Como recuerda María Esther Núñez, ir a un café con Rosa Nissan es correr varios riesgos. Si un mesero le dice que no tiene leche de soya, Rosa protesta airada: ¿Cómo que no tienen leche de soya? y ordena: A ver, chulo, (o chulito) aquí a dos cuadras está Superama, ve y tráeme leche de soya .

Ese grito que surgió de sus pulmones hace años no ha dejado de recorrer desiertos, lagos, playas del Caribe, Francia, Italia, Israel, Palestina. Desde su primer libro, Novia que te vea, Rosa liberó de leyes y prejuicios a muchos de sus seguidores de la colonia judía y la no judía, y enseñó a sus oyentes a quitarse tantas telarañas en ojos y oídos. Sus conferencias son únicas porque Rosa es absolutamente única. A lo largo de los años he visto a Rosa salvarnos a todas, ponernos a bailar, aconsejar: Suéltate el pelo , escoger lecturas, dirigir talleres y publicar novelas y cuentos, a partir del gran reconocimiento a su novela Novia que te vea. Todavía hoy su obra Los viajes de mi cuerpo causa sensación.

El aplomo de Rosa Nissan se lo da su obra y su vida, o mejor dicho su vida-obra, porque se construyó a sí misma a medida que publicaba sus novelas hechas (si se me permite el lugar común) con sangre y lágrimas. El más atrevido es Los viajes de mi cuerpo que no habría podido darse sin su primera novela Novia que te vea que le abrió la puerta a esa catarata de sensaciones y descubrimientos. El cuerpo del hombre, el de nuestra naturaleza, el del encuentro con su sensualidad, todo arde en sus páginas.

Su fe en sí misma la hizo atravesar precipicios, desafiar tormentas y ahora se encuentra en la mejor etapa de su vida porque ha llegado a ser lo que soñaba: una rosa o un campo de mil rosas de distintos colores que reúne a partir de los muchos momentos y los muchos accidentes de su paso sobre la Tierra.

Gracias a la vida que amamos tanto , los últimos años de la vida de Rosa son de recompensa. Ahora sabe que la gente la quiere, tiene un público femenino cautivo y se gusta a sí misma. ¿Se puede pedir algo más?

Es imposible pensar en la colonia Condesa sin Rosa Nissan; todos sus habitantes la reconocen cuando la ven caminar en la calle, en el café, en el parque. Cuando se enfermó gravemente en 2019, María Esther Núñez se dijo a sí misma: Es que si Rosita se muere, yo no voy a regresar a la Condesa, nunca . Rosita ES la Condesa, debería ser la cronista de la Condesa, porque en su escritura nos revela un mundo insospechado, el suyo y de su hijo Elías, a quien le dice serpientito , un repartidor de bienes que, al igual que su madre, siempre trae la mecha prendida.

Me viene un modo de tristeza es su novela más reciente. Tremendamente inquieta, Rosa ha recurrido a la musicoterapia, a los masajes, a la aromaterapia, al yoga, al sicoanálisis personal y de grupo y a otras terapias cuyos nombres se me van y a ella la tranquilizan. Recuerdo especialmente sus estancias en la nieve del Popocatépetl, en el que, en medio de desconocidos, era indispensable desvestirse y volverse uno con la naturaleza. No me espanta tanto la desnudez como la amenaza del frío.

Así como su hijo Elías escribió ya cuatro libros de interpretación de la Biblia, Rosa ha publicado Novia que te vea (1992), Hisho que te nazca (2006), Las tierras prometidas, No sólo para dormir es la noche (1999) y Los viajes de mi cuerpo (1999), que enriquecen el corpus de la literatura mexicana que ahora corona con Se me viene un modo de tristeza, destinado a quitarnos toda tristeza.