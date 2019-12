De acuerdo con datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los incendios registran un aumento de hasta 60 por ciento durante el fin de año, por lo que Pérez Cova invitó a los capitalinos a desconectar aparatos que no se utilicen durante la noche, como hornos de microondas, televisores y la mayor recomendación es no dormirse junto al teléfono celular conectado a la corriente.

La parte que nos preocupa no es el incendio sino el riesgo porque las personas están dormidas, hay niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, y este tipo de incendio incrementa el riesgo porque las personas no pueden salir, no pueden evacuar y las llamas se propagan en colchones, en la sala y en los muebles , explicó.