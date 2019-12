E

l 21 de diciembre de 2019 se habrá cumplido un cuarto de siglo del inicio del periodo eruptivo más reciente del volcán Popocatépetl. El país y los pueblos en riesgo han cambiado en muchos sentidos, pero el incremento del riesgo eruptivo y del deterioro social y ambiental de la región volcanera difícilmente pueden ponerse en duda. El gobierno actual no ha enfrentado adecuadamente el problema de la generación y manejo de riesgos a desastres; por el contrario, envió la dirección de Protección Civil a la Secretaría de Seguridad Pública –con el consabido ajuste hacia la mentalidad policiaca– y no ha mostrado programa alguno para enfrentar la construcción de condiciones desastrosas.

En materia ambiental y social, sin embargo, se abre la esperanza de contener y aún revertir una parte del deterioro mediante el programa Sembrando Vida, que ha demostrado ser capaz de conseguir que los campesinos restauren sus parcelas plantando árboles maderables y frutales y estimulando las producciones de alimentos con principios de sostenibilidad y prosperidad social, como se ha demostrado en este primer año de actuación. Pero la incursión territorial será inicial solamente, porque abarcará cinco de los 40 municipios que comprenden la zona de la Sierra Nevada.

Víctor Toledo Manzur ha hecho una fuerte denuncia de las condiciones que le hacen calificar muchas zonas del país como en emergencia ambiental. Pero no ha mencionado esta parte, quizá porque lo que aquí ocurre es un proceso de lento impacto aún no evaluado completamente. Este espacio natural abastece de agua a unos 15 millones de mexicanos, su capacidad de captar carbono es enorme y, por lo tanto, provee de oxígeno a un considerable porcentaje de habitantes. El saqueo de sus productos es constante y nadie hace nada para evitarlo: madera, piedra, arena, pómez, tierras de monte y de hoja, y flora y fauna de la mayor importancia mundial; la erosión de los suelos es galopante y con este proceso se reduce drásticamente la capacidad de infiltración de agua y la recuperación vegetal. Los investigadores universitarios denunciaron hace poco que se localizó a un grupo de japoneses que pagaron 50 mil dólares por un kilo de un cierto tipo de hongo. Un consistente grupo de estudiosos de las principales universidades que trabajan en la zona, ligados a las comunidades campesinas, han solicitado a Toledo una reunión para ofrecerle una propuesta de solución a estos problemas, pero ésta aún no se ha podido establecer.