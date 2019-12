Fabiola Martínez

Sábado 21 de diciembre de 2019, p. 13

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que no se maltrate a los trabajado-res y no se les regateen sus derechos y prestaciones, especialmente el fin de año. Al mismo tiempo anunció la difusión de un Quién es quién en el maltrato a los empleados, tanto en empresas grandes como pequeñas.

Y aunque mencionó que qui-zá ni los mismos dueños saben lo que ocurre en sus compañías, pidió no hacer trucos que afecten a los trabajadores.

No se puede estar celebrando la Navidad sin humanismo, no siendo verdaderamente solidarios. Ahí queda eso , sostuvo en conferencia de prensa tras escuchar el reporte del director del IMSS, Zoe Robledo, acerca de la detección de prácticas de simulación de empleadores.

La conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional inició con una petición del Presidente a los empresarios para que paguen el aguinaldo; el plazo legal para entregarlo venció ayer.

Ahí dijo: Hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia: que se despide a los trabajadores en ese tiempo, o se despide de verdad o hay simulación, para no pagar aguinal-dos y otras prestaciones, y no queremos que eso siga sucediendo .

Aseguró que hay pruebas de ello y no puede quedarse callado ante la situación, por lo que pidió que se analice la caída estacional de empleos permanentes y temporales.